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北海道大雪 JR札幌站列車7日全面停駛

2022/2/7 07:43（2/7 08:07 更新）
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日本北海道札幌市等地下大雪。（圖取自twitter.com/jrhokkaido_info）
日本北海道札幌市等地下大雪。（圖取自twitter.com/jrhokkaido_info）
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（中央社記者楊明珠東京6日專電）日本北海道札幌市等地下大雪，札幌截至今天下午2時為止24小時降雪量達60公分。創1999年統計以來新高紀錄。JR北海道札幌車站出發及停靠的列車明天全停駛。

「朝日新聞」報導，受到寒流影響，北海道札幌等石狩地方下大雪，截至今天下午2時的24小時降雪量達60公分，創1999年統計以來新高紀錄。今天下午1時，積雪最深處達133公分。札幌市積雪逾1公尺的情況是8年來首見。

由於來不及除雪，JR北海道公司札幌站出發與抵達的列車今天有許多班次停駛或誤點。截至今晚9時40分，包括103班特急列車（快車）在內共763班停駛，行駛於札幌和新千歲機場之間的快速快線列車有136班停駛。

JR北海道公司研判明天也來不及除雪，決定札幌車站出發及抵達的列車全面停駛。札幌市曾因下大雪導致列車大規模停駛，但全面停駛相當罕見。

從札幌通往新千歲機場的列車全面停駛之外，從札幌市近郊到市中心的列車也停駛，可能影響7日上班、上學民眾的行程。（編輯：郭中翰）1110207

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