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氣候變遷
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氣候變遷影響 美沿岸海平面30年內恐升30公分

2022/2/16 15:28
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國政府一項研究今天顯示，由於氣候變遷的關係，預計到2050年，美國沿岸海平面水位將上升1英尺（約30公分），破壞性洪患將比現今更為普遍。

法新社報導，海平面上升專門報告（The Sea Level Rise Technical Report）結合驗潮站及衛星觀測的結果，再加上政府間氣候變遷問題小組（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）的氣候變遷模型，對未來100年的情況做出預測。

這份報告更新了2017年的技術報告，提供新的資訊，說明潮汐、風、風暴驅使的水位，如何影響目前對未來洪患風險的評估。

這份111頁的研究預測，美國沿岸的海平面將於2020到2050年間上升10到12英吋（約25到30公分），這30年間海平面上升的幅度將與1920到2020年這100年間的幅度相同。

具體上升幅度會因地而異，主要取決於陸地高度的變化。

白宮氣候顧問顧問麥卡錫（Gina McCarthy）在新聞稿中說：「關於海平面上升的新數據，再次證實氣候變遷的危機，誠如總統所言，是紅色警戒。」

報告同時發現，即使沒有風暴或豪大雨，海平面上升也會大大提高沿海地區發生洪患的頻率。

現今每2到5年發生1次的中度洪患，未來可能每年會發生好幾次。

報告稱，從迄今看到的溫室氣體排放量來看，2020到2100年間海平面上升達2英尺（約60公分）的可能性愈來愈大。

但若不抑制未來碳排量，海平面將額外升高1.5到5英尺（約45到150公分），使得到了世紀末，海平面共會升高3.5到7英尺（約106到210公分）。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110216

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