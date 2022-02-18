巴西山城貝德羅保利斯暴雨釀110死 6小時內降整月雨量[影]

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（中央社記者唐雅陵聖保羅17日專電）巴西里約熱內盧州山城貝德羅保利斯（Petrópolis）15日降下暴雨，洪水和土石流造成的死亡人數上升至110人，州民防廳繼續進行搜索，至少116人失蹤。

巴西媒體報導，15日短短6小時內貝德羅保利斯就下了260毫米的豪雨，高於2月一整個月的預期降雨量，目前城市仍處於危機階段，市政府要求民眾避免出門，天氣預報這幾天里約山區將持續下大雨。

由於洪水帶來的泥土和垃圾，市中心多處地點交通阻塞，民防廳建議民眾避免前往市中心區，公立學校也停課、作為災民的臨時收容所，災民可在收容所接受社會救助、教育、衛生和民防等專業人員協助。

到目前為止，Alto da Serra區的Morro da Oficina山丘地帶估計有40棟房屋被掩埋，24 de Maio、Caxambu、Sargento Boening、Moinho Preto、Vila Felipe及Vila Militar等地區也遭到破壞。

近千名消防隊員和警員參與援救行動，出動9架直升機和190輛工作車，並搭建1座野戰醫院。

影片來源：FRANCE 24 English

里約州長卡斯楚（Claudio Castro）今天批准州議會提出的法案，為貝德羅保利斯捐贈巴西幣3000萬元（約新台幣1.61億元），這樣一來，里約州的財政撥款已達巴西幣7900萬元。

巴西風險管理專家波特拉（Gerardo Portela）說，類似這次在貝德羅保利斯發生的洪水和土石流災難，是數十年來城市無秩序發展與當局無動於衷的結果。

波特拉表示，夏季大雨在巴西司空見慣，且將繼續發生，但儘管巴西擁有技術專長、工程和經濟實力，卻幾乎沒有為提供人民居住條件付出過努力。

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綠色和平組織巴西分部（Greenpeace Brasil）發表聲明，發生在貝德羅保利斯的大雨揭示了科學長期以來的警告，即氣候危機惡化使得極端事件越來越激烈，但類似悲劇是可以避免的。

綠色和平組織巴西分部發言人傑蘇斯（Rodrigo Jesus）表示，氣候危機帶來的風險歷來被政府機構忽視，迫切需要制定措施來預防、適應與發展結構性行動以應對這種情況。因此需要敦促巴西各州宣布氣候緊急狀態，在與民間社會的不斷對話中提出解決方案。（編輯：郭中翰）1110218