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對抗馬斯克惡意併購 推特董事會採取毒藥丸策略

2022/4/16 04:56
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國社群網路與微網誌服務商推特（Twitter）對馬斯克（Elon Musk）以430億美元惡意併購展開防衛之勢，今天宣布一項計畫允許股東購買額外股票。

法新社報導，這項併購提案面臨多重不確定性，包括可能遭拒和籌集現金的挑戰，但若完成收購，將對推特造成廣泛的影響。

由於爭奪這個社群媒體平台控制權的鬥爭愈演愈烈，推特董事會全體一致地通過所謂的「股東權利計畫」（shareholder rights plan），又稱為「毒藥丸策略」（Poison pill）。

推特聲明指出：「這項權利計畫將降低任何實體、個人或團體透過公開市場取得掌控推特、卻未支付所有股東適當控制權溢價（control premium）的可能性。」

馬斯克昨天主動出價議購推特，在科技界掀起波瀾，他以提升在推特上的言論自由，作為他所稱「最佳和最終提案」的主要理由。

美國證券管理委員會（SEC）公布檔案資料顯示，這位全球最富有的人提議每股54.20美元、總價約430億美元（約新台幣1.26兆元）收購這家社群媒體公司。

馬斯克在加拿大一場會議表示，他「沒把握」此案會成交，承認有「替代計畫」但不願詳述。他在SEC文件中指出，若收購案遭拒，他會考慮出脫持股。

馬斯克上週披露買進7350萬股推特股票或9.2%普通股，此言一出，推特股價飆漲逾25%。

若一個買家未經董事會同意而在一次交易中買進15%或以上推特在外流通普通股，董事會這項權利計畫即會生效。（譯者：徐睿承）1110416

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