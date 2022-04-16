旗艦莫斯科號沉沒 俄民眾齊聚艦隊總部哀悼

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（中央社莫斯科15日綜合外電報導）數十名俄羅斯民眾今天聚集在克里米亞半島塞凡堡市（Sevastopol），哀悼俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）的沉沒。

塞凡堡市是俄國黑海艦隊的總部所在地。路透社報導，民眾聚集在塞凡堡市中心俄羅斯海軍1696年成立紀念碑前，有些人互相擁抱，有些人獻花來紀念飛彈巡洋艦莫斯科號。

莫斯科當局表示，莫斯科號因彈藥爆炸起火燃燒，後在拖回港口途中經歷暴風雨沉沒。俄國於2014年吞併克里米亞。

基輔當局則表示，烏克蘭發射的其中一枚飛彈擊中莫斯科號，才導致這艘旗艦沉沒。

路透社無法查證莫斯科號殞滅的確切情況。

俄國預備役上校戈巴契夫（Sergei Gorbachev）身著海軍制服在人群中說道：「即便對那些不曾登上莫斯科號的人來說，它對大家都是一種象徵，一種1990年代（蘇聯瓦解後），我們力量、希望和艦隊復興的象徵。」

他說：「將會有勝利，也會有悲劇，但回憶永存人心。」（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1110416