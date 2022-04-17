駐沖繩美軍陸戰隊在九州實彈演訓 規模空前

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（中央社記者楊明珠東京17日專電）駐沖繩（琉球）美軍陸戰隊昨天起在九州大分縣的日本陸上自衛隊日出生台演習場進行實彈射擊演習。包含支援部隊在內共出動約320人，是歷來規模最大的實彈演習。

大分放送（OBS）電視台報導，美軍陸戰隊為減輕沖繩有多座美軍基地的負擔，1999年起在大分縣舉行實彈射擊演訓，這次是第15次，參加人數約320人，出動60輛軍車、使用10門155毫米榴彈炮，將進行到27日。

這項實彈射擊演訓於昨天上午8時43分（台灣時間7時43分）傳出第一砲擊聲。監視演訓的市民團體表示，截至昨天下午6時，共聽到88發砲擊聲。

「朝日新聞」報導，演訓地點在陸上自衛隊日出生台演習場（位於大分縣的由布市、玖珠町、九重町），這項演訓首度使用偵察型無人機、高機動火箭砲系統。

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防衛省（類似國防部）九州防衛局對當地居民、自治體說明演訓的概要，原本預定派人出席的美軍於15日通知不派人出席。此外，原本美軍今天要對外公開實彈射擊演訓，但臨時喊停，使得當地居民感到相當憤怒。大分縣政府對於美軍在資訊揭露上退步，表示很遺憾。

原本在沖繩舉行的美軍實彈射擊演訓自1997年起分散在日本全國5處演習場舉行。在大分縣日出生台演訓始於1999年，直到2020年2月之間，演訓通常於1至3月間舉行，這次首度於4月舉行。（編輯：郭中翰）1110417