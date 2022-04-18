更多編輯台推薦新聞：
小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析
產經

小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

鈴木一朗穿舊隊服開球飆速136公里 影片網路瘋傳
運動

鈴木一朗穿舊隊服開球飆速136公里 影片網路瘋傳

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/300

控俄軍擄人虐待惡行不斷 澤倫斯基籲各國嚴懲

2022/4/18 13:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄軍持續在烏克蘭南部綁架、虐待民眾，他今天呼籲世界各國做出回應，加強制裁俄羅斯。

美聯社報導，澤倫斯基在晚間對全國人民發表談話時說：「刑求室就蓋在那裡，他們綁架當地政府的代表，以及任何在地方社群有知名度的人。」

澤倫斯基表示，人道主義援助物資被盜，造成饑荒。

他提到，在烏克蘭南部刻松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）被俄軍占領的地區，俄方正成立由分離主義分子把持的國家，並採用俄羅斯的貨幣盧布。

路透社報導，澤倫斯基表示，烏克蘭東北部的哈爾科夫市（Kharkiv）過去4天遭到砲擊，造成18人喪命、100多人受傷。

他在今天晚間說：「這無非是蓄意恐怖行動，以迫擊砲、大砲攻擊一般住宅區和普通平民。」

澤倫斯基表示，俄羅斯計劃攻擊烏克蘭東部，「將在不久後展開」攻勢。

澤倫斯基再度呼籲各國強化對俄羅斯的制裁，包括針對俄國整個銀行業和石油產業。他說：「歐美各國都已看見俄羅斯公開利用能源來破壞西方社會的穩定。這一切都需要西方國家加快腳步，準備新一輪強而有力的制裁。」

俄羅斯否認把平民當攻擊目標，對於烏克蘭所指控的暴行證據也駁斥是捏造證據，目的是破壞和平談判。俄羅斯宣稱對烏克蘭發動「特殊軍事行動」，目的是要讓烏克蘭去軍事化，並根除所謂危險的民族主義者。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110418

延伸閱讀
俄羅斯升高施壓馬立波 澤倫斯基下通牒要終止和談澤倫斯基向韓國國會發表演說：俄已摧毀烏境內數百座基礎設施[影]歐盟執委會主席范德賴恩：俄走向衰敗 烏克蘭有歐洲未來
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀