日本和歌山縣推含賭場度假設施計畫 遭議會否決

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（中央社東京20日綜合外電報導）日本和歌山縣政府希望興建包含賭場在內的度假設施（IR）計畫，今天在縣議會遭封殺，由於來不及在4月28日期限前向日本中央政府提出申請，讓和歌山縣政府這次的IR計畫受挫。

日本產經新聞報導，地方政府要向中央政府提出IR計畫案前，依法必須獲當地議會同意。

和歌山縣政府當初提出IR計畫時，共有兩間業者表達有意參與，但其中一間業者在2021年5月因故退出。和歌山縣政府2021年7月選擇僅存的另一間業者，但縣議會對此感到強烈不信任，認為縣府負責人說明不夠充分，經常在審查時發生糾紛。

和歌山縣知事仁坂吉伸2006年12月上任後，一直以來都在推動IR計畫；就在今年12月16日第4任期即將屆滿前，發生了所推動重要政策遭縣議會否決的情況。

至於同樣在推動興建IR計畫的長崎縣政府，所提計畫案今天獲縣議會同意，可以如期在4月28日前向中央政府提出申請；如果順利獲得中央同意的話，長崎縣這間IR預計將於2027年開幕。

朝日新聞報導，和歌山縣議會今天在全體會議上，以22票對18票否決了和歌山縣政府向中央政府提出的計畫申請案；在此之前，19日舉行的IR對策特別委員會上，同樣是反對者占多數否決。

在特別委員會中，連贊成招商IR的執政黨自民黨縣議員都批評，「業者出資及融資計畫都模棱兩可」。

根據和歌山縣政府所提計畫，有意在人工島「和歌山海濱城」上興建占地23.6公頃的賭場、國際會議場及住宿設施等度假設施，以2027年秋天左右開幕作為目標，縣府一直將這項計畫視為活化地區經濟的契機，在過去持續進行招商。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110420