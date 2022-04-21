COVID-19全球最新情報4/21

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國內20日新增2386例COVID-19本土病例，陳時中預期疫情會持續大規模展開，提醒民眾應提高警覺。圖為台北車站疫苗接種站20日下午湧入大批民眾，在車站大廳排隊施打疫苗。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，日本一年一度黃金週長假不限制行動，官方籲年輕人打第3劑疫苗；上海連續3天通報死亡病例，累計17人病故。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間21日上午7時，全球至少620萬6965人感染COVID-19病逝，至少5億666萬8552人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中20日公布，新增2481例確定病例，分別為2386例本土個案及95例境外移入，82例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。

陳時中說，19日新增1626本土個案，20日新增個案數已突破2000多例，20日的本土病例數目比19日增加4成，個案數目增長速度快，預期疫情會持續大規模展開，民眾應提高警覺，落實防疫規範，戴口罩、維持社交距離。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）同意施打兒童COVID-19疫苗、青少年第3劑及高風險第4劑，指揮中心預估，兒童疫苗5月初開打、其餘約5月下旬至6月陸續開放施打。

經ACIP專家投票決定，同意開放6至11歲兒童接種莫德納半劑疫苗，但是考量副作用，決定將2劑間隔自原定的4週延長至12週。

● 中國

有消息指稱，上海擬拚20日達成社會面清零，而據中國官方20日最新疫情通報，當地隔離區外的新增病例仍超過900，凸顯當局亟欲實現社會面清零的目標面臨嚴峻挑戰。

中國國家衛生健康委員會官網通報，19日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2761例，其中境外移入8例，本土則有2753例。

睽違半個月，上海單日新增病例數再次降到2萬以下。據通報，19日新增本土確診病例2494例和無症狀感染者1萬6407例，總計1萬8901例。另外新增7名死亡個案，累積死亡人數達17人。

● 香港

香港20日新增確診668例，較19日增加68例。另外，過去24小時再通報10人染疫死亡，累計這波疫情死亡人數已逼近9000人。第5波累計有超過118萬7000例確診。

● 日本

4月底到5月初是日本一年一度的黃金週長假，在防疫政策方面，日本政府表示，目前狀況還不需限制民眾行動，但為防止疫情擴大，建議包括年輕人在內民眾施打第3劑疫苗。

日本政府規劃接種第4劑疫苗，擬參考國外做法，限定以高齡長者與具有基礎疾病的患者為主。

日本共同社報導，厚生勞動省將於4月27日召開疫苗分科會，聽取專家的意見後再彙整結論。專家中也有意見認為，第4劑接種對象應納入醫療工作人員，將進一步進行討論。

沖繩縣政府20日舉行防疫對策本部會議，面對新增確診病例數持續以高水準擴大，針對沖繩本島所有市町村發布「感染擴大警報」，呼籲民眾徹底做好防疫對策。

大阪市政府20日表示，即將在4月25日到期的逾8萬劑莫德納疫苗，原則上將全數銷毀，主因跟民眾偏好輝瑞疫苗，造成有意接種人數低於預期等有關。

※ 歐洲

● 比利時

比利時王室20日表示，王后瑪蒂爾德（Mathilde）在上週末確診，感覺身體無恙，正遵從醫生的建議，她幾乎沒有症狀。她將取消本週剩下的所有公共活動。

※ 美洲

● 美國

美國職棒克里夫蘭守護者官網報導，陣中至少4名球員確診，上週列入傷兵名單的台灣球員張育成也在其中。（編輯：林沂鋒/核稿：林治平、盧映孜）1110421

美國職棒克里夫蘭守護者表示，張育成（前）因為確診COVID-19而缺陣，歸隊日期未定。圖為張育成3月春訓比賽情形。（中央社檔案照片）