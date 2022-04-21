盟邦軍援戰機零件 烏克蘭機隊規模擴增約20架

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國一名國防高級官員透露，隨著烏克蘭取得大批戰機零件，烏國空軍可用戰機增加了約20架。與3週前相比，烏克蘭如今有了更多能操作的戰機。

這名官員並未具體說明是哪個國家提供了戰機零件，但他說，美國和其他國家正在努力，為烏克蘭提供戰機升空所需的零件。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，取得戰機零件讓烏克蘭得以擴大戰機機隊。美國官員表示，烏克蘭如今可運作的戰機數量比3週前還多。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）日前表示，烏克蘭已收到戰機與零件，得以擴充機隊規模。

這名國防官員今天說，烏克蘭實際上並未收到完整的戰機，而是收到戰機零件，所以烏克蘭空軍現在有更多戰機可用。

不過，這名官員暗示，至少有一個國家正在考慮向烏克蘭提供更多戰機。

法新社報導，自俄羅斯2月24日揮軍烏克蘭以來，烏克蘭便一直請求各方援助戰機，尤其是烏國飛行員毋須額外訓練就可操作的米格（MiG）戰機。

此外，美國國防官員還表示，華府上週承諾要提供給烏克蘭的14門美國榴彈砲，現已連同彈藥一起運往烏國。

這名官員說，約有50名烏克蘭人正在境外接受培訓。

他說：「他們將就如何使用榴彈砲進行培訓，然後回到烏克蘭訓練同僚。」（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1110421