蘇丹西部爆發衝突 至少168人喪生

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（中央社蘇丹首都喀土穆24日綜合外電報導）援助組織表示，蘇丹敵對團體間今天在西部達佛地區（Darfur）發生衝突，造成至少168人喪生，那是當地發生的最新一起奪命暴力事件。

達佛地區飽受2003年爆發的內戰蹂躪，去年10月起弄出人命的衝突開始激增，發生衝突的主要原因包括土地、牲畜、水源和放牧地點等糾紛。

獨立援助組織「達佛難民及流離失所者協調總處」（General Coordination for Refugees and Displaced in Darfur）發言人芮蓋（Adam Regal）表示，22日爆發的最新戰鬥發生在西達佛的克林克（Krink）。

芮蓋說：「今天至少有168死、98傷。」他也擔心死亡總數還會再上升。

該援助組織表示，在兩名阿拉伯部落的人被殺害後，武裝份子為了報復，攻擊了非阿拉伯人的少數民族馬撒利特人（Massalit）的村落，進而引爆這波衝突。

22日當天至少有8人因而喪命。

一名馬撒利特族的部落領袖今天表示，他在距離西達佛首府日奈那（Geneina）約80公里遠的克林克區村子裡，看到好幾具屍體。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1110425