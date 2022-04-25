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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭1/285

烏克蘭稱近2.2萬俄軍陣亡 德商盼出口戰鬥車援烏

2022/4/25 22:13
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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭國防部公布，俄羅斯軍隊2月24日入侵烏國後，估計已有2萬1900名官兵陣亡。另外，德商萊茵金屬有意出口100輛貂鼠式步兵戰鬥車至烏克蘭，德國政府稱很快會決定是否批准。

烏克蘭國防部今天透過臉書（Facebook）表示，2月24日至今，俄軍陣亡人數約2萬1900人，損失884輛戰車、2258輛裝甲運兵車、411門火砲系統、149門多管火箭發射系統（MLRS）、69組防空作戰系統、181架軍機、154架直升機、1566輛汽車、8艘艦艇、76輛油罐車、201架作戰和戰術級的無人飛行載具、28具特種裝備，以及4套機動短程彈道飛彈（SRBM）系統。

貼文同時提到，俄軍過去一天在北頓內茨克（Sievierodonetsk）方向蒙受的損失最大，亦即俄羅斯聯邦武裝部隊中央軍區第2集團軍第30獨立摩托步兵旅。

路透社報導，烏克蘭國防部今天還說，俄軍持續攻擊烏克蘭東部，但都被擊退。

國防部發言人莫圖茲雅尼克（Oleksandr Motuzyanyk）表示，俄軍曾嘗試突破魯別日諾耶（Rubizhne）、波帕斯納（Popasna）、北頓內茨克、馬林卡（Maryinka）、阿夫迪夫卡（Avdiivka）等城鎮的防禦，並試圖從伊久姆鎮（Izyum）朝巴爾文科沃（Barvinkove）和斯拉維揚斯克（Sloviansk）挺進。

另外，消息人士今天告訴路透社，德國防衛產品製造商「萊茵金屬」（Rheinmetall）已請求同意出口100輛舊的貂鼠式步兵戰鬥車（Marder infantry fighting vehicles）到烏克蘭，這可能會是德國首次運送重型武器至烏國。

消息人士證實德國「週日世界報」（Welt am Sonntag）的報導說，萊茵金屬公司尋求獲得出口許口證，且未來幾個月會先加以修復，再運到烏克蘭。

萊茵金屬此舉將迫使德國總理蕭茲（Olaf Scholz）採取明確立場，決定可否直接從德國運送重型武器到烏克蘭，因為這項合約需要國家安全委員會通過，而蕭茲正是委員會主席。

德國政府發言人今天表示，政府很快會決定是否批准。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110425

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