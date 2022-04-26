因應索羅門與中簽安全協議 美擬擴大與巴紐合作

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（中央社雪梨26日綜合外電報導）鑒於華府對中國和太平洋島國索羅門群島簽訂安全協議的動機有疑慮，一名美國官員今天表示，美方有意與索國鄰國巴布亞紐幾內亞擴大安全合作。

路透社報導，美國國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）表示，美國上週派遣的代表團已與巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）和數名國防首長會面，並計畫未來幾個月內舉行進一步安全會談。

康達透過電話告訴媒體記者：「我們雙方都希望確保彼此會採取具體的行動，來擴大我們的安全合作。」

美國22日表示，美方已提醒索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare），任何在索國建立長期中國軍事勢力的步驟，都會令美方「嚴正關切，並做出相應回應」。

中國曾表示，上週與索羅門群島簽訂的安全協議不會對美國構成威脅。不過，中國曾因澳洲反對這份協議而加以批評，澳洲距離索羅門群島不到2000公里，且歷來為索國提供警力支援。

美國代表團上週走訪索羅門群島、巴布亞紐幾內亞和斐濟，代表團成員之一的康達表示，蘇嘉瓦瑞在會面時重申，索羅門群島與中國的協議聚焦在國內安全需求，且中國不會在當地建立軍事基地。

不過康達指出，由於美方對於這項合作缺乏透明度及中國的動機感到憂心，因此將密切監督事態發展。

康達說：「事態發展完全不明朗，因為這份協議並沒有經過仔細檢查。」他並補充，區域伙伴、其他太平洋島國及索羅門群島的人民都有相同疑慮。

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索羅門群島在太平洋的海運航道和聯絡上具有戰略地位，並且是第二次世界大戰期間幾場最血腥戰役發生地點，美國代表團走訪索羅門群島一個戰爭紀念館時也強調這點。

中國曾於2018年向巴布亞紐幾內亞提議將當地一個海軍基地進行重新開發，但當時的巴紐政府選擇與澳洲及美國達成協議，將二戰時美國在曼奴斯島（Manus Island）設立的海軍基地升級。巴紐是澳洲北方最近鄰國。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）1110426