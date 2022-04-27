零件不足 雷神2023年前恐無法大量生產刺針飛彈

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（中央社紐約26日綜合外電報導）國防企業雷神技術公司（Raytheon Technologies）國防企業雷神技術公司（Raytheon Technologies）高層今天警告，由於缺乏可用零件，他們要到2023年後才能加速生產「刺針」（Stinger）防空飛彈。

法新社報導，西方國家已運交烏克蘭數千枚此型地對空飛彈和肩射式裝置，這種武器在對抗直升機和低空飛行的戰機很具效果。美方已提供烏克蘭1400枚刺針飛彈。

此型飛彈庫存已減少，而補充庫存需要時間。

美國國防部去年夏天代表國際客戶下訂價值3.4億美元刺針飛彈前，雷神已經停止生產。

這家國防承包商目前正著手重啟此型飛彈生產線，執行長海斯（Greg Hayes）與分析師通話時指出：「但我們生產刺針飛彈的物料庫存相當有限。」

雷神一直與美國國防部合作解決這個問題，但海斯表示，「很遺憾地，國防部18年來未採購刺針飛彈，其中部分零件已不能再商購」。

因此，雷神將須重新設計部份電子裝置。

海斯表示，在「我們實際見到較大量補貨的訂單進來、包括刺針以及在戰場上表現也相當成功的標槍（Javelin）飛彈」前，雷神今年將盡可能「增加生產」，但也可能要到2023或2024年才能產能大開。

標槍飛彈是由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）和雷神的合資企業生產。

雷神下修年度銷售預測，因為制裁俄羅斯使這家軍火商無法對俄銷售新產品或提供維修服務。

不過雷神的防衛系統銷售量可望成長。海斯表示，這是因為許多國家已提高軍事預算，或填補他們送交武器給烏克蘭後「未來數年庫存」的空缺。（譯者：徐睿承/核稿：張佑之）1110427