塑膠可回收謊言騙了數十年 加州大動作查石化巨頭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）美國加州今天對大型石油公司的塑料汙染展開全面調查，稱將調查這些化石燃料巨頭是否就此問題撒謊數十年。報告顯示，石化巨頭早在1970年代就知道塑料無法回收。

法新社報導，檢方大範圍展開調查，加州總檢察長向埃克森美孚公司（ExxonMobil）發出傳票，試圖查清這間公司在涉嫌掩蓋事實上扮演的角色。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta) 說：「真的夠了。半個多世紀以來，塑料行業一直在進行欺騙大眾的激進宣傳，好讓回收可以解決塑料危機的神話永遠存在。」

他說：「然而事實卻是：絕大多數塑料無法回收，回收率從未超過9%。」

其餘塑料被埋在垃圾掩埋場、被焚燒或亂扔在環境中，之後分解成小到肉眼無法看到的微塑料。

「這項史無前例的調查，將檢視化石燃料行業在造成和加劇塑料汙染危機中的作用，以及在此過程中是否違法。」

加州檢察長辦公室表示，最近報告顯示，生產塑料的化石燃料和石化公司早在1970年代就知道回收不可行，永遠不符合經濟效益，卻仍持續製造這些材料。

根據一份聲明，這些企業和他們的說客試圖透過採行綠色箭頭的回收標章，來緩解一般大眾對塑料的擔憂，儘管心知肚明他們的產品不能被重新使用。

埃克森美孚公司發表聲明反駁這些指控，公司聲稱：「我們是第一家具備商業規模先進回收技術的大型石化公司。」

根據經濟合作暨發展組織（OECD）數據，2019年全球生產約4.6億噸塑料，產生3.53億噸廢棄物。

這些廢棄物分解成塑料微粒，進入全世界所有海洋、浮冰，以及動物的胃中，甚至在高山採取的空氣樣本中也發現了塑膠微粒。

OECD表示，塑料產品還占導致全球暖化的溫室氣體排放量近3.5%。

邦塔說，「在加州和世界各地，我們看到了化石燃料行業長達數十年欺瞞行為帶來的災難性後果」。（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1110429