世界自然基金會籲制定國際條約 處理海洋塑膠危機

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（中央社巴黎8日綜合外電報導）世界自然基金會今天表示，塑膠已滲入海洋各處，目前「從最小浮游生物，乃至最大鯨魚身上」都能發現塑膠，籲請全球齊力採取緊急行動，制訂處理海洋塑膠問題的國際條約。

聯合國（UN）將於2月28日至3月2日期間在肯亞首都奈洛比（Nairobi）舉行環保會議，世界自然基金會（WWF）呼籲，應在此會議中針對起草國際塑膠條約展開對話。

世界自然基金會發表報告指出，根據若干估算，每年有1900萬至2300萬噸塑膠垃圾流入世界水道。一項2021年研究針對555種魚類進行檢測，發現有386種魚類吞下塑膠。

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世界自然基金會全球塑膠政策主管林德貝格（Eirik Lindebjerg）指稱：「（我們）在許多地方已達到海洋生態系統的某種飽和點，我們在這些地方正接近構成嚴重威脅的水平。」

他提及：「我們的海洋生態系統能承受多少塑膠汙染，確實有極限。」根據世界自然基金會，全球若干地區微塑膠數量已達極限，尤其是地中海，黃海及東海 （中國、台灣及朝鮮半島間）及北極海冰。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1110208