印尼邀請蒲亭參加G20 美拒絕與俄「一切照舊」

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國今天指出，印尼邀請俄羅斯總統蒲亭參加11月的20國集團（G20）高峰會後，世界不能再如以往般和蒲亭往來。烏克蘭總統澤倫斯基也在應邀之列。

法新社報導，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）告訴記者，美國總統拜登「已公開表達反對蒲亭（Vladimir Putin）總統參與G20，我們歡迎烏克蘭參加」。

她說：「我們公開和私底下都已表達過看法，即我們不認為他們應是G20的一分子。」

莎琪表示，美國與印尼聯繫過，這次邀請俄羅斯參加G20，是在入侵烏克蘭前之舉。

此外，美國國務院發言人波特（Jalina Porter）也表示，美國不認為能在國際上與俄羅斯「一切照舊」。

對於美國是否仍將參加在印尼度假勝地峇里島（Bali）舉行的G20高峰會，波特未加評論。

俄羅斯是G20成員，烏克蘭不是。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）暗示，邀請澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）參加G20，是在西方為首呼籲不要邀請蒲亭之下的權宜之計。（譯者：徐睿承）1110430