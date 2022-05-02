全球最長航班 澳航證實將直飛倫敦紐約

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（中央社雪梨2日綜合外電報導）澳洲航空公司（Qantas）今天表示，將在2025年底推出全球最長直飛商業航班，從雪梨飛到倫敦和紐約。

澳航在聲明中說，將訂購12架空中巴士（Airbus）A350-1000型客機，以運作「日出計畫」（Project Sunrise）航班，自2025年底從雪梨飛往倫敦和紐約等城市。

澳航今天上午也宣布，將訂購各20架新的A321XLR和A220型飛機，從2023年底開始逐漸取代老舊的波音（Boeing）737和717型飛國內航班。

「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）報導，澳航執行長喬伊斯（Alan Joyce）表示：「新型飛機讓新事物成為可能。這就是今天的公告如此重要的原因。」

喬伊斯說：「A350和『日出計畫』將讓任何城市距離澳洲只有一個航班的距離。」

雪梨晨驅報昨天報導，澳航花了近5年發展所謂的「日出計畫」，規劃從雪梨到倫敦和雪梨到紐約的超過20小時破紀錄航班。

澳航原本打算2023年初推出「日出」航班，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致計畫暫時喊卡。

法新社提到，澳航2019年曾為這些長途航班安排試飛，包括倫敦到雪梨的航程1萬7750公里，飛行時間19小時19分鐘。

新加坡航空公司（Singapore Airlines）近來營運全球最長直飛商業航班，從新加坡飛往紐約，耗費大約19小時。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1110502