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美西乾旱米德湖水位降 1980年代桶屍重見天日

2022/5/3 09:58（5/3 10:34 更新）
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在拉斯維加斯附近的米德湖划船的旅人，週末在湖中發現一個鏽蝕的桶子裡頭裝有人體遺骸。圖為米德湖。（圖取自Google地圖網頁google.com.tw/maps）
在拉斯維加斯附近的米德湖划船的旅人，週末在湖中發現一個鏽蝕的桶子裡頭裝有人體遺骸。圖為米德湖。（圖取自Google地圖網頁google.com.tw/maps）
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（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）美國警方今天表示，由於乾旱加劇，一具40年前被棄屍湖中的遺體終於重見天日。當局警告，隨著水位下降，可能還會有更多人體遺骸現蹤。

在拉斯維加斯附近的米德湖（Lake Mead）划船的旅人，週末在湖中發現一個鏽蝕的桶子，打開一看卻驚見這駭人的一幕。

法新社報導，負責調查這起命案的警探說，根據封裝在桶內的內容物分析，這個桶子自1980年代起便被沉入這個巨大的水庫中。

拉斯維加斯都會警察局警官史賓塞（Ray Spencer）告訴當地媒體，「這將是一起非常棘手的案件」，但他並未說明相關細節。

史賓塞說：「我認為，隨著水位下降，我們很可能會發現更多人類遺骸。」

在歷史上，米德湖附近的拉斯維加斯一直是與暴民相關的龍蛇雜處之地，一般認為，黑手黨會把敵人棄屍於深水中。

歷史性乾旱持續影響美國西部大部分地區，為水資源供應帶來壓力，水庫和湖泊水位降至前所未見的低點。

米德湖是美國最大的人造水庫，水源來自流經大峽谷的科羅拉多河（Colorado River）。

胡佛壩（Hoover Dam）建成後形成的米德湖，自1930年代開始為美西2500萬人口提供飲用水。

米德湖目前水位已降至321公尺，為1937年以來最低。

科學家說，美西長達數十年的特大乾旱正因人為全球暖化而加劇。

無節制地燃燒化石燃料導致全球暖化，改變了天氣型態，在部分地區引發強烈風暴，另一些地區則遭受令人痛苦的乾旱。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1110503

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人為致氣候變遷 美西面臨1200年來最嚴重乾旱
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