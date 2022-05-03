以色列：伊朗在臉書設假帳號 利用交友蒐集情報

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（中央社耶路撒冷耶2日綜合外電報導）以色列國家安全局今天指控，伊朗利用臉書（Facebook）假身分帳號和以色列人民交友，讓他們為伊朗蒐集資訊並傷害在以色列的民眾。

法新社報導，據以色列國家安全局（Shin Bet）說法，個人檔案顯示名為「普比」（Sara Puppi）、在以色列有人脈的猶太裔加拿大籍年輕女性的臉書帳號是假的。以色列國家安全局說，此帳號隸屬伊朗情報局，利用這個社群網站與以色列人交友。

以色列國家安全局表示，普比會利用通訊軟體WhatsApp來嘗試說服新朋友「蒐集以色列人物的資訊，同時利用施壓和給予數以千計酬勞的方式，來掂量新朋友是否有意願去傷害這些人物」。聲明又說：「有時候也會動之以情，製造浪漫假象。」

聲明指出，以色列國家安全局探員曾假扮普比的「朋友」，也從普比手中收到過比特幣。普比這個帳號今天消失之前，擁有2000多個朋友。

以色列國家安全局說，操縱普比帳號的伊朗探員，利用一套商業說詞來交付各種任務。

以色列國家安全局指出，普比曾表達意願來傷害LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別）人士，以及「商界代表、阿拉伯各國派駐以色列的外交官」。

以色列國家安全局說，普比帳號幕後操縱者也試圖破壞以色列和俄羅斯的關係，其方式是鼓勵眾人在烏克蘭戰爭議題上批評俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）。安全局告訴法新社說，透過手上情報，他們可以將這個帳號連結到伊朗方面。

以色列國家安全局做出這項指控的時間點，正逢列強尋求與伊朗重返核協議。

以色列上週同時宣稱，以國成功「破解」伊朗各項企圖，包括「在德國暗殺一位美國將領、在法國的一名記者，以及在土耳其的以色列外交官員」。

以色列總理辦公室拒絕提供進一步細節；伊朗方面則未立即回應上述說法。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110503