期中選舉初選俄州先登場 他拒靠川普民調逆勢漲

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國2022年初選今天展開，俄亥俄與印第安納州選民將率先前往投票所參與投票。長達1個月的初選除可預先觀察11月期中選舉選情，也是測試前總統川普對共和黨影響力的指標。

美國政治新聞媒體Politico報導，和俄州共和黨人大多巴著川普不同，現任州參議員杜蘭（Matt Dolan）曾公開嗆聲要川普別再說些關於2020年大選結果的謊話。歷經谷底徘徊，杜蘭選前民調逆勢看漲，後勢值得觀察。

根據福斯新聞（Fox News）最近調查，上週贏得川普支持的范斯（J.D. Vance）衝到第1，杜蘭則是除范斯之外，自上個月以來民調上揚的唯一參選人。Blueprint Polling今天公布的另一份民調更顯示，杜蘭以18%的支持度躍居第1，范斯則以17%緊追在後。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導也說，今天俄州與印州兩場初選的亮點，聚焦在俄州共和黨的聯邦參議院初選，透過本月登場的多場初選，也可測試川普對共和黨的影響力，而俄州就是第一個觀察點。

范斯擁抱川普的民粹、民族主義與右翼政治，靠著不滿南部邊界難民危機、要求大科技公司分拆、譴責舊貿易協議等理念，成功爭取到川普背書。

福斯新聞上週民調顯示，川普表態相挺後，范斯支持度從福斯新聞3月初民調的11%暴增到23%，讓他甩開對手躍居領先。那份民調也顯示，42%共和黨初選選民說，因為川普支持，他們才更願意支持范斯。

但杜蘭不與川普同調的策略在選前倒數階段漸漸收效後，氣勢急起直追，逼得川普今天急忙發布聲明，直言杜蘭「不適合」在聯邦參議院服務。

先前杜蘭普遍被視為希望不大，因此得以避開對手實質攻擊。共和黨策士墨菲（Mike Murphy）就指出，有幾個因素對杜蘭有利，除了其他參選人數月來互相攻擊，杜蘭毫髮無傷之外，杜蘭務實的性格，也和俄州歷任共和黨籍聯邦參議員有如同一個模子刻出，「對於俄亥俄州共和黨的舒適圈來說，他完全不是異類」。

Politico報導則說，杜蘭支持度的天花板可能不高，因為他要靠的是願意脫離川普的共和黨選民，而這在共和黨內算是少數，但因俄州參選人分散，那樣的支持數或許也綽綽有餘了。

身為共和黨唯一拒絕屈從川普號令的參選人，杜蘭曾嗆川普淨說些關於2020年選舉「結果的謊言」，還說2021年1月6日川粉攻擊國會山莊（Capitol）是川普「領導無方」、是「對民主的攻擊」；3月21日辯論時，主持人詢問，有誰認為川普該停止談論2020年大選，杜蘭更是唯一舉手的參選人。

最近辯論時，杜蘭被問到，沒有川普的支持，他能贏下共和黨提名嗎？

杜蘭回答，「我當然可以」，接著轉而提及他在俄州議會的政績，「這整件事諷刺的地方就在於，我是唯一一個落實共和黨川普想法的人」。

俄亥俄長期被視為戰場州，但近年選戰多由共和黨人占上風，川普2020年以8個百分點之差拿下俄州。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110503