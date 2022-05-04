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金融時報：拜登政府打算制裁中國海康威視

2022/5/4 17:46
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）英國「金融時報」（Financial Times）引述4名消息人士報導，美國拜登政府計劃對中國影像監控設備製造大廠海康威視（Hikvision）實施制裁。

報導指出，美國拜登政府正考慮，要對這家中國企業施加人權相關制裁。

一旦美國政府祭出制裁，可能對海康威視造成嚴重後果。美國先前已將海康威視列入一份威脅美國國家安全的企業名單。

其中2名知情人士表示，美國政府已開始向盟友簡報，因為採用海康威視產品的國家多達180多國。

2021年3月，美國聯邦傳播委員會（FCC）根據2019年保護美國通訊網的相關法律，認定5家中國公司對美國國家安全構成威脅，其中就包括海康威視。

此外，華為（Huawei Technologies Co）、中興通訊（ZTE Corp）、海能達（Hytera Communications Corp）與浙江大華技術股份有限公司（Zhejiang Dahua Technology Co）也在名單上。

白宮與海康威視尚未回覆路透社置評請求。（譯者：陳怡君/核稿：劉學源）1110504

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