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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭7/285

烏克蘭指控 俄羅斯5/9馬立波閱兵慶祝二戰勝利

2022/5/4 21:06
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（中央社基輔4日綜合外電報導）烏克蘭今天指控俄羅斯計畫5月9日在遭占領的城市馬立波（Mariupol）舉行閱兵，慶祝在二次世界大戰中戰勝納粹德國。

基輔當局說，俄羅斯總統府官員已經抵達具戰略意義的南部港市馬立波，監督5月9日勝利日閱兵計畫。在俄羅斯入侵烏克蘭兩個多月期間，馬立波已經大致上被摧毀。

烏克蘭軍事情報單位在社群媒體上發表聲明說：「馬立波將成為『慶祝』的中心。」

聲明又說：「馬立波市中心街道正在緊急清理瓦礫、屍體和未爆炸彈藥。」

馬立波是烏克蘭受創最嚴重城市之一。一群烏克蘭軍隊仍然堅守在馬立波的亞速鋼鐵廠（Azovstal）。

俄羅斯人在每年5月9日都會透過閱兵和公眾活動來慶祝勝利日，紀念蘇聯在二次世界大戰中擊敗納粹德國。

克里姆林宮今天駁斥俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）計畫在5月9日俄羅斯紀念蘇聯在二次大戰中獲勝時，對烏克蘭宣戰並宣布全國動員的揣測。

被問到蒲亭將在5月9日對烏克蘭宣戰的揣測時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「那是不可能的，全是胡扯。」培斯科夫還表示，人們不應該聽信可能會決定全國動員的臆測。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1110504

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