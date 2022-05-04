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德經濟部長：歐盟禁俄油恐致供應中斷 仍應支持

2022/5/4 23:05
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（中央社德國梅塞堡4日綜合外電報導）德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）今天表示，歐洲聯盟逐步禁止進口俄羅斯石油可能導致供應「中斷」和價格上漲，但仍支持以此作為制裁俄國的必要措施。

他在內閣會議後告訴記者說：「我曾說過好幾次，我們當然不能保證在這種情況下不會出現供應中斷，主要是區域性中斷。」

然而他強調，德國支持歐盟這項措施，以回應俄國入侵烏克蘭。

哈柏克的簡報內容還包括能源政策，他特別提到，德國東部施魏特鎮（Schwedt）PCK煉油廠可能會受到影響。

PCK煉油廠為柏林及周邊地區供應大約90%的用油，包括柏林-布蘭登堡國際機場（Berlin Brandenburg Airport）。

克里姆林宮控制的俄羅斯石油公司（Rosneft）是PCK煉油廠的大股東，哈柏克說，情況複雜到必須「透過政治手段解決」。

哈柏克表示，逐步實施禁令應該有助於緩衝石油市場的衝擊。他說：「相關影響可能已經體現在油價中了，但當然價格還可能大幅上漲。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110504

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