飛蛾襲比利時樹林 土耳其「終結者蟲」千里救援

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡4日專電）比利時樹林受飛蛾所害，特地自千里遠的土耳其運來有「終結者蟲」之稱的甲蟲，盼改善狀況。因為飛蛾一遇到天敵「終結者蟲」，生存機會極低。

「終結者蟲」一天可以吞食3隻飛蛾，並可肢解另外12隻。

「每日晨報」（Daily Sabah）今天引述英國廣播公司土耳其語網（BBC Turkish）報導，Calosoma sycophanta俗稱「森林毛毛蟲獵人」，愛吃有「松樹列隊」（pine processionary）之名的飛蛾。這類飛蛾不但侵害樹林，幼蟲的毛也會刺激皮膚。

報導指出，「森林毛毛蟲獵人」在電影中搖身一變成為拯救人類的英雄後，土耳其民眾為這批益蟲冠上「終結者蟲」美名。100隻益蟲運至比利時安特衛普（Antwerp）及林堡（Limburg）市後，將於這個月稍晚釋放至大自然中，以「松樹列隊」飛蛾的幼蟲為食。

比利時「終結者蟲」試點計畫經理米爾鮑（Ann Milbau）指出，「終結者蟲」不會對其他物種構成威脅，也不會危害自然，釋放到飛蛾繁殖地附近後，將鎖定飛蛾。

「終結者蟲」仍是幼蟲時，就會被釋放到飛蛾高度密集的森林中。專家指出，「終結者蟲」在自然界中需要9 個月才能成熟，一旦開始以飛蛾為食，一天可以吞食多達3隻飛蛾，還可肢解另外12隻。

「終結者蟲」通常在3月至5月孵化季產下幼蟲，孵化期約14天。土耳其林業業者從大自然中收集這種益蟲，帶到濕度、溫度穩定的實驗室加快孵化過程後，除了自用保護當地樹林外，也出口到許多國家。

光是土耳其南部的古庫洛瓦（Çukurova）地區，就有兩個實驗室專門負責孵化「終結者蟲」，保護約1萬3000 公頃的森林免受飛蛾侵害。（編輯：馮昭）1110505