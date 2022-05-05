更多編輯台推薦新聞：
禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基
國際

禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台鐵公司化勞資無交集 工會發起6/3端午不加班
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭3/285

美官員：俄軍大多已離開馬立波 剩約2000兵力

2022/5/5 13:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）報導，據美國高階國防部官員的說法，編派至烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）的俄羅斯部隊剩約2000名軍人，或相當於兩個營級戰術群。

然而這位官員表示，原本專攻馬立波的俄國營級戰術群如今有10個正試圖北移，並在城鎮大諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）以南停了下來，「要不創造更好的防禦位置，要不就在重新調整或重新部署」。

這位官員表示，留在馬立波市內與四周的部隊有可能包含部分非俄籍戰士，包括來自車臣的戰士。

根據這位官員的說法，俄羅斯在烏國的軍事進度，在烏北「依舊緩慢且參差不齊」。

這位官員還說，儘管俄國將任務重心移往烏南，卻在這些地區面臨許多的反抗，導致「烏北的行動整體動能停滯不前」。

針對俄國在馬立波的戰鬥狀態，這位官員說：「他們在南部沒有真的做出任何進展。」

根據這位官員說法，俄方多次企圖攻擊烏西利維夫（Lviv）附近幾處重要基礎建設，尤其是鐵路。然而，俄方射擊的準頭似乎有些落差。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110505

延伸閱讀
烏克蘭亞速軍團：俄軍攻入鋼鐵廠 爆發激烈戰鬥俄在馬立波設4個過濾營 已構成戰爭罪行烏克蘭官員稱馬立波撤離可望展開 傳50多人已撤
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀