美官員：俄軍大多已離開馬立波 剩約2000兵力

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）報導，據美國高階國防部官員的說法，編派至烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）的俄羅斯部隊剩約2000名軍人，或相當於兩個營級戰術群。

然而這位官員表示，原本專攻馬立波的俄國營級戰術群如今有10個正試圖北移，並在城鎮大諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）以南停了下來，「要不創造更好的防禦位置，要不就在重新調整或重新部署」。

這位官員表示，留在馬立波市內與四周的部隊有可能包含部分非俄籍戰士，包括來自車臣的戰士。

根據這位官員的說法，俄羅斯在烏國的軍事進度，在烏北「依舊緩慢且參差不齊」。

這位官員還說，儘管俄國將任務重心移往烏南，卻在這些地區面臨許多的反抗，導致「烏北的行動整體動能停滯不前」。

針對俄國在馬立波的戰鬥狀態，這位官員說：「他們在南部沒有真的做出任何進展。」

根據這位官員說法，俄方多次企圖攻擊烏西利維夫（Lviv）附近幾處重要基礎建設，尤其是鐵路。然而，俄方射擊的準頭似乎有些落差。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110505