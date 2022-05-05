丹麥二戰獲解放77周年 澤倫斯基：和平夢想將成真

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（中央社基輔4日綜合外電報導）丹麥在二戰期間從德國占領下獲得解放屆滿77周年，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天在對丹麥發表的預錄演說中懇請大家維持和平。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基說：「俄羅斯還沒準備停止這場戰爭。他們妄想攻下烏克蘭與其他歐洲國家。他們仍在幻想歐洲的自由會消失。但他們的夢想不會實現。維持和平的夢想將會成真，就跟77年前一樣。」

丹麥民眾今天聚集在哥本哈根的市政廳廣場（City Hall Square），紀念自德國解放滿77周年，民眾高舉烏克蘭國旗與火炬，現場播放澤倫斯基的演講影片。

澤倫斯基在演講時提醒，俄羅斯的入侵行動可能會擴及其他歐洲國家。

他說：「我們這塊大陸的未來，現在取決於烏克蘭，這不只關乎於我們，還有我們的鄰國，看看我們能否獲得和平。沒有人可以說這場戰爭還要打多久，但我相信我們獲得解放的那天即將到來。」

澤倫斯基也感謝支持烏克蘭的丹麥民眾，並請他們記得在烏克蘭喪命的孩童。

他說：「請記得烏克蘭兒童，有220名孩童死在戰火中。請記得歐洲能阻止讓更多兒童死亡。」（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1110505