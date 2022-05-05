越南農村僅35%家庭有自來水 離設定目標差距大

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（中央社記者陳家倫芽莊5日專電）越南專家指出，越南城市與農村能取得自來水的比率差距大，城市有84.2%的家庭能取得自來水；農村僅有34.8%，距離2025年要達成93%的農村家庭有自來水的目標還很遙遠。

越南衛生部所屬媒體健康與生活（Suc khoe & Doi Song）報導，由政策研究與傳播發展研究所（IPS）主辦的「越南乾淨水供應服務：市場和政策問題」研討會近日在越南首都河內市舉行，會議討論制定乾淨水法等議題。

談及越南民眾獲得乾淨水的權益與越南的乾淨水市場時，IPS所長阮光同（Nguyen Quang Dong）引述統計總局2019年的人口和住房普查報告指出，越南能獲得自來水的家庭比率僅約52%。

阮光同強調，值得一提的是，就全國城市與農村來說，能取得自來水的家庭比率有很大的差距，城市地區有自來水的家庭比率為84.2%，農村地區僅34.8%。

他警告：「越南有可能無法實現到了2025年要有95%至100%的城市人口和93%至95%的農村人口可獲得乾淨用水的目標。特別要注意的是，能獲得自來水的農村人口非常有限。」

許多越南業者認為，乾淨水的零售價偏低，特別是生活用水，河內市甚至已近10年沒有調整水費。水費該不該漲也讓業者面臨兩難，因為如果水費不調高，業者沒有利潤；但如果價格太高，民眾就無法獲得乾淨水。

國會科學、技術和環境委員會委員阮光熏（Nguyen Quang Huan）表示，越南另一問題是，水資源浪費或嚴重汙染水源行為未有風險管理與制裁。水務部門的科技遠落後於國際，帶來挑戰。

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阮光同還指出，在政府缺乏投資資源的同時，乾淨水市場仍未能有效吸引私人投資。民營企業進入市場，無論是價格還是產能，都面臨很高的風險。

中央經濟管理研究所（CIEM）前所長阮廷宮（Nguyen Dinh Cung）建議，應該為水市場制定單獨的法律，包括規範供水與生活用水的處理。他說：「電力部門有『電力法』，也要為乾淨水市場建立一致和透明的架構。」（編輯：周永捷）1110505