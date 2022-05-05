印度警方逮捕恐怖分子 以無人機跨境投送武器

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（中央社記者林行健新德里5日專電）印度警方今天在德里以北約120公里的高速公路收費站逮捕4名可疑恐怖分子，從他們車上搜出大量爆裂物及彈藥。初步調查發現，巴基斯坦恐怖組織利用無人機為他們投送武器。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）報導，哈雅納省（Haryana）卡納爾市（Karnal）警方接獲線報，今天清晨在當地高速公路收費站攔截到這批可疑恐怖分子的座車，搜出重7.5公斤的爆裂物、1把手槍、30個彈匣，以及13萬盧比（約新台幣5萬元）現金。

爆裂物分裝在3個金屬容器中，裏面放滿鐵釘，並有定時及引爆裝置，但尚未通電。

4名嫌犯均為旁遮普省（Punjab）人士。初步調查顯示，他們有可能是旁遮普分離運動組織的成員，與巴基斯坦恐怖分子建立聯繫已有9個月之久。

警方稱，巴基斯坦恐怖分子利用無人機，把爆裂物與彈藥從巴基斯坦空投到印度旁遮普省的斐洛札普爾市（Ferozepur），由印度方接應者取回。

報導說，4嫌坦承正準備把這批危險物品送到中部泰倫加納省（Telangana）的阿迪拉巴德市（Adilabad），並稱這已是他們接到的第3次運送任務。

哈雅納省省長卡塔爾（Manohar Lal Khattar）向媒體表示，這批危險物品的用途仍待詳細調查後才能確認。

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另方面，印度News18電視台報導，這4名嫌犯可能聽命於巴基斯坦三軍情報局（ISI），企圖把「旁遮普分離運動」從旁遮普省擴散到印度其他省分，製造社會動亂。

印度與巴基斯坦於1947年脫離英國管轄分家，但因克什米爾（Kashmir）主權歸屬及宗教問題，關係長期處於緊張狀態。印度政府聲稱，ISI一直暗中在印度境內煽動亂事，以報印度協助孟加拉脫離巴基斯坦獨立之仇。（編輯：高照芬）1110505