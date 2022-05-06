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澤倫斯基與史坦麥爾釋前嫌 電話中邀訪烏克蘭

2022/5/6 01:00
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（中央社柏林5日綜合外電報導）基輔政府3週前傳出拒絕德國總統史坦麥爾訪問烏克蘭，今天德國總統府辦公室表示，烏克蘭總統澤倫斯基已邀請史坦麥爾與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）前往烏國訪問。

德國總統府辦公室消息人士告訴法新社，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天與史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）通電話，向他提出上述邀請。史坦麥爾表達他對烏克蘭的「團結、尊重和支持」。

史坦麥爾上月坦承自己被基輔拒絕訪問後，兩國外交陷入紛擾。

史坦麥爾曾經擔任德國外長，長年支持友俄政策。俄國2月入侵烏克蘭後，他便遭到嚴厲批評。

史坦麥爾近年已改變立場。今年2月，他在連任總統的就職演說要求俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）「解開烏克蘭頸子上的枷鎖」，從烏克蘭邊境撤軍，指世界上沒有一個國家有權毀掉烏克蘭的自決和獨立。

史坦麥爾4月也承認他推動建設北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）是個錯誤。這條管線若開始運作，將使輸入德國的俄國天然氣量翻倍。（譯者：楊昭彥）1110506

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