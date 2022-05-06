盛讚展現領導力 小布希稱澤倫斯基當代邱吉爾

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國前總統小布希（George W. Bush）今早與烏克蘭總統澤倫斯基視訊通話，稱澤倫斯基是「我們這個時代的邱吉爾」，感謝他發揮領導力並樹立典範。

「紐約郵報」（New York Post）報導，小布希是美國第43位總統，他在照片分享平台Instagram上傳兩張兩人視訊的照片，地點標註為德州「小布希總統中心」（George W. Bush Presidential Center），畫面是他坐在會議桌面帶笑容與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話。

小布希在Instagram發文說：「我很榮幸今早能與澤倫斯基總統─我們這個時代的邱吉爾（ Winston Churchill）─聊上幾分鐘。」

「我感謝澤倫斯基總統展現他的領導能力、樹立典範並致力維護自由，我對烏克蘭民眾展現的勇氣感到敬佩。澤倫斯基總統向我保證，他們不會放棄對抗俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的野蠻行徑與暴行。」

澤倫斯基也在自己的網址上傳他與小布希的視訊照片，稱能與小布希會晤是他「莫大的榮幸」。

澤倫斯基說：「美國人直言不諱、心胸開闊，我感受到了。我們擁有共同的價值觀，我深信不疑。」

澤倫斯基指出，美國2001年9月11日發生恐怖攻擊事件，那時是小布希執政，當時烏克蘭人力挺美國。

澤倫斯基說，他告訴小布希：「我們的對話對我而言很重要，因為你是堅強領導人的典範。」澤倫斯基也說，他邀請小布希訪問烏克蘭。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110506