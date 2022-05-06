澤倫斯基控俄砲火未歇 亞速鋼鐵廠冒濃濃黑煙

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（中央社烏克蘭札波羅熱5日綜合外電報導）許多烏克蘭人今天仍困在馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠，烏克蘭總統澤倫斯基指控俄軍砲火未歇，空拍畫面可見廠區嚴重爆炸處冒出濃濃黑煙。

路透社報導，俄軍力圖奪下烏軍在馬立波市最後據點亞速鋼鐵廠（Azovstal），聯合國則忙著撤離百姓。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，馬立波有更多平民獲救，但俄軍持續砲擊亞速鋼鐵廠。估計仍有200名平民困在亞速鋼鐵廠龐大的地下碉堡內，缺水缺食物。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）表示，俄方準備提供平民安全通道；但他再次呼籲廠內烏克蘭守軍棄械投降。烏克蘭戰士打死不退，已通報與俄軍爆發激烈戰鬥。

烏克蘭亞速軍團（Azov Regiment）今天公布的亞速鋼鐵廠空拍畫面顯示，大片廠區3個不同的地方發生爆炸，廠區籠罩在濃濃黑煙中。

路透社透過比對建築物和衛星影像證實畫面位置，但無法確定影片是何時拍攝。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）告訴聯合國安全理事會，已在進行第3波從馬立波市和亞速鋼鐵廠撤出平民的行動。聯合國與紅十字國際委員會（ICRC）在過去一週已聯手協助近500名平民逃離這個區域。

澤倫斯基在深夜演說影片中表示，聯合國和紅十字會今天持續在馬立波撤離平民，「民眾正前往安全地帶」。

澤倫斯基並未說明平民是否從亞速鋼鐵廠撤離，但他補充說：「俄羅斯對亞速鋼鐵廠的砲擊和猛攻並未停止，但婦孺、百姓仍須撤離。現場還有很多的孩子；想像一下，這簡直像地獄。」（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110506