頓內茨克親俄部隊：亞速鋼鐵廠又有50平民撤離

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（中央社基輔7日綜合外電報導）親俄部隊表示，今天又有50人從馬立波（Mariupol）被圍攻的亞速鋼鐵廠（Azovstal）撤離。數十名平民與躲藏在這座蘇聯時期鋼鐵廠的烏克蘭軍隊已一同受困多週。

路透社報導，宣告獨立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）領土防衛總部在Telegram表示，目前總計已有176名平民從鋼鐵廠撤離。

路透社無法立即核實這則報導的真實性。

昨天約有50名平民從這座被炸毀的龐大鋼鐵廠，撤離到頓內茨克州貝齊米納村（Bezimenne）附近的臨時收容中心。頓內茨克軍隊正與俄軍並肩作戰，以期擴大對烏東廣大地區的控制。上週末也有數十名平民被撤離。

頓內茨克人民共和國說：「今天5月7日有50人從馬立波亞速鋼鐵廠撤離。」

在10週來的戰事中，馬立波（Mariupol）經歷破壞性最大的轟炸，而亞速鋼鐵廠是烏軍在馬立波控制的最後據點。馬立波是烏克蘭南部濱臨亞速海（Azov Sea）的戰略要港。

另一方面，敖德薩州政府發言人布拉楚克（Serhiy Bratchuk）表示，烏南港市敖德薩（Odesa）今天遭數枚飛彈攻擊

布拉楚克表示，在此之前，敖德薩市周邊目標今天稍早已遭4枚飛彈攻擊。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110507