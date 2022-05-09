俄烏衝突未歇 拜登政府將外交重心轉向亞洲

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統拜登上任以來，始終明白中國是美國主要競爭對手，也是美國外交政策優先關注焦點，直到俄羅斯入侵烏克蘭。在援烏抗俄數月後，拜登政府正在將注意力轉向亞洲。

在致力支持烏克蘭並制裁俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）數月之後，華府正在將注意力轉向亞洲，至少暫時如此，這意味尚未平息的俄烏戰爭不會壓過美國政府的其他國際目標。

法新社報導，拜登12日起將與東南亞國家協會（ASEAN）領袖舉行為期兩天的高峰會，屆時可能聚焦中國崛起等議題。

一週後，拜登將訪問美國條約盟友日本與南韓，將在東京與澳洲、印度和日本領袖召開「四方安全對話」（Quad）高峰會，聯手反制中國帶來的挑戰。

美國一再警告中國不得改變亞洲的現狀，尤其是有關台灣的部分。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月向國會作證時說，中國肯定會看到「俄羅斯為侵略行為付出的龐大代價」。

他說：「這將使中國不得不再三思量對台灣的行動。」

布林肯原定5日發表演說，勾勒美國對中國的政策，但因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而延後。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）說，在東南亞國協高峰會上，「烏克蘭戰爭肯定會成為討論議題，但這也是討論亞太地區安全的機會」。

她說，COVID-19疫情和北韓問題預計也將成為討論重點。有跡象顯示，北韓正在為即將進行的新核試做準備，北韓可能很快就會成為美國優先關注的焦點。

美國智庫史汀生研究中心（Stimson Center）資深研究員辰巳由紀（Yuki Tatsumi）表示，拜登將外交重頭戲擺在亞洲地區是在傳遞訊息。

她說：「對拜登政府而言，美國要向印太國家保證，是的，我們短期內致力援烏抗俄，但我們正牢牢扎根於印太地區，這點非常重要。」

辰巳由紀說，美國政府還可以在亞洲以烏克蘭危機為例。

她說，拜登政府可以透過展現美國堅持領土完整和人權等原則，來表達「共同性」。

華府智庫「美國企業研究所」（AEI）學者白蘭斯（Hal Brands）說：「我不會在半夜驚醒，擔心活在一個以俄羅斯為中心的世界，因為俄羅斯沒有這種實力，在這場危機之後，肯定也不會有。華府說中國是美國唯一有意義的系統性競爭對手，這是正確的。」

他說：「但在過去的一年裡，我們看到美國在亞洲以外地區仍然擁有非常重要的利益，而這些利益可能比我們預期的更容易受到威脅。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110509