拜登簽署烏克蘭版租借法案 加速增援武器抗俄

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統拜登今天簽署烏克蘭版的「租借法案」（Lend-Lease Act），准許加速運送武器援助烏克蘭。二戰時期，「租借法案」被視為有助擊敗納粹德國的關鍵措施。

法新社報導，拜登在橢圓形辦公室簽署法案時說，美國支持烏克蘭人「捍衛國家和民主，對抗（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的殘酷戰爭」。

他也示意準備在國會做出政治讓步，以便能迅速獲得國會批准另一項330億美元援助烏克蘭經費。

拜登很清楚美國已投入數以十億計美元 ，但說「屈服於侵略的代價更大」。

租借法案有助精簡軍備流通程序。白宮表示，租借法案是根據二戰時期協助歐洲對抗希特勒（Adolf Hitler）的計畫。

美國此次通過的烏克蘭版租借法案，除了直接援助烏克蘭政府及軍隊外，也會幫助受到俄羅斯侵略影響的國家，像是波蘭和其他東歐國家。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110510