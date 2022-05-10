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馬斯克買貴了？作空機構：推特有重新定價風險

2022/5/10 13:19
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（中央社紐約9日綜合外電報導）美國作空機構興登堡研究（Hindenburg Research）今天警告，全球首富馬斯克若決定不收購推特（Twitter, Inc.），這筆440億美元的交易可能以更低的價格重新定價。

持有推特空頭部位的興登堡研究在報告中指出：「牌都在馬斯克（Elon Musk）手上，如果馬斯克明天抽掉對推特的報價，推特股價會下跌50%；後果是，我們會看到這筆交易有很大風險以更低價格重新定價。」

推特股價今天隨著大盤下跌4%，來到每股47.76美元，是馬斯克上月以每股54.20美元「最佳且最終」的報價提案收購以來，推特最低股價。

推特婉拒對此評論。

馬斯克發推文指出：「有意思，別忘了有時候看看人生的光明面！」

興登堡研究表示，若這筆交易以「更合理的價格」完成，特斯拉（Tesla）股東應該會感謝他。

興登堡研究表示，這筆收購案過程曲折，從融資到董事會批准，在在削弱了推特的籌碼。

興登堡研究還說，若收購破局，馬斯克恐付出10億美元分手費；若他有意，他有重新議價的強大槓桿。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110510

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華爾街日報：馬斯克買推特 打算多年後重新上市馬斯克透露買下推特目標 盼美國大多數人都使用紐時：特斯拉成籌碼 馬斯克入主推特恐引中國干預言論
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