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所盯上公司市值慘失血 做空機構興登堡完成計畫將解散[影]

2025/1/16 16:29（1/16 16:45 更新）
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影片來源：India Today

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國做空機構興登堡研究創辦人安德森今天表示，該公司已完成手中計畫，將解散。

法新社、「今日印度」（India Today）報導，成立於2017年的興登堡研究（Hindenburg Research）擁有約10名員工，是一家揭露企業醜聞的做空機構，已迫使多家公司承認會計錯誤和虛假陳述。

這家做空機構已讓多家公司的市值蒸發了數以十億計美元，其中包括被指控「肆無忌憚」詐欺的印度阿達尼集團（Adani Group）。

興登堡於2020年指控電動卡車製造商尼可拉汽車公司（Nikola Motors）對於本身的技術狀態撒謊，打出漂亮的一仗。

安德森（Nate Anderson）今天表示：「我們原本就計畫在完成手中一系列的想法後就停業。既然我們剛剛完成並與監管機構分享了最新的龐氏騙局案例。這一天就在今天到來了。」

安德森預估，近100人「至少部分是」因為我們的工作而遭到監管機構的民事或刑事起訴，其中包括億萬富豪和寡頭。

「我們撼動了部分我們覺得必須被撼動的帝國。」

安德森計畫在未來6個月的時間製作公開興登堡模式與調查方法的一系列影片和素材。

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至於電動卡車尼可拉汽車公司案，該公司已同意支付1億2500萬美元與美國證券管理委員會（SEC）達成和解。該公司創辦人密爾頓（Trevor Milton）也因誤導股東而被判有罪。

印度阿達尼集團則在遭興登堡研究報告指控詐欺後，公司市值在2023年失血1500億美元。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1140116

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