傳特斯拉汽車上海廠又停產 疫情導致供應鏈中斷

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（中央社上海10日綜合外電報導）路透社引述兩名熟悉內情人士報導，電動車製造商特斯拉（Tesla）上海廠昨天停止生產，主要是供應鏈問題。

先前上海因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而封鎖，特斯拉工廠停擺了22天，4月19日才部分復工，3星期後又再停產，反映出中國抗疫之際，工廠要維持運轉的複雜與不確定性。

以隱私為由不願具名的知情人士表示，目前不清楚供應問題何時可解決，以及特斯拉何時可復工生產。上海防疫封鎖目前已進入第6週。

消息人士昨天說，面臨問題的特斯拉供應商，包括線束製造商安波福（Aptiv），這家公司旗下工廠在員工染疫後，不得不停止出貨；此廠通常供貨給特斯拉和通用汽車（GM）。

特斯拉並未立即回覆置評請求。

路透社先前報導，特斯拉目標讓上海廠自5月16日起每天生產2600輛汽車。這家公司尋求恢復到封城前的生產水準。

特斯拉上海廠生產中斷，為中國控制疫情措施下最受矚目的後果之一，這也已影響了消費，包括汽車銷售。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110510