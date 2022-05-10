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人臉辨識挨告 美公司Clearview與民權團體和解

2022/5/10 15:39
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（中央社舊金山9日綜合外電報導）今天公布的法院文件顯示，美國新創公司Clearview AI同意對在美存取其備受爭議的人臉辨識資料庫設限，這宗由隱私維權人士提出的訴訟案至此達成和解。

和解協議讓2年前由美國民權聯盟（ACLU）與人權團體提出、指控Clearview違反伊利諾州嚴格生物辨識隱私法的訴訟落幕，但和解協議仍需法庭批准才算定案。

美國民權聯盟指出，和解協議要求之一，是永久禁止Clearview製作「臉紋」資料庫並讓美國多數企業或其他私人機構取得。

美國民權聯盟還說，Clearview也不會再在雇主不知情或未批准的情況下，向員警提供免費試用帳號。

書狀指出，這項禁令並未限制Clearview與伊利諾州以外的聯邦或州立機構合作。

Clearview並未在和解協議中承認違法。

Clearview表示，它們從社群媒體乃至新聞入口網站等公開網站，取得超過100億張人臉照片並用此打造資料庫。Clearview並以執法者的工具為名堂，兜售這個資料庫。

義大利的資料庫隱私監督機構3月間曾以人臉辨識軟體為由，向Clearview開罰2000萬歐元（近2200萬美元）。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110510

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