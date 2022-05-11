因應網攻和外國間諜活動 英國研擬大修法

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國內政部今天表示，英國將大幅修訂間諜法規，以因應國家所面臨的各項安全威脅，從網攻到可能破壞國家經濟的惡意國會遊說都包括在內。

路透社報導，內政大臣巴特爾（Priti Patel）表示，這項改革將包括制訂新的「外國影響力登記法」（Foreign Influence Registration Scheme），類似於美國和澳洲相關法案，讓外國政府傷害英國利益的風險降到最低。

巴特爾說，新法律配套賦予警察和情報機構更有力的工具，「以協助第一線人員處理我們持續面對的威脅，這是非常緊要的」。

英國情報機關「軍情五處」（MI5）在1月間曾警告國會議員，中國共產黨雇用了一名女性對國會議員施加不當影響力。

新的法規將讓未申報的外國情報人員定為犯罪、引進新的外國干預罪行，並擴大因應在重要基礎設施等目標上動用無人機和從事網攻的行為。

內政部說，新法也明訂法院可對他國政府背後撐腰的犯罪，予以判處更長的徒刑。

軍情五處處長麥卡勒姆（Ken McCallum）表示，網路間諜專家會鑽法律漏洞，迴避英國現行的間諜法規。

麥卡勒姆說：「國家行為者偷竊的不只是我們國家安全機密，也包括尖端科技、研究和技術。他們企圖公然地干預我們的民主、經濟和社會。」

這項計劃中的改革措施也會對恐怖攻擊定罪者，限制他們聲請民事法律援助。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110511