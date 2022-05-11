澳媒：王毅將訪索羅門群島 簽訂中索安全協議

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（中央社記者丘德真雪梨11日專電）澳媒報導，中國外交部長王毅即將率領代表團前往索羅門群島，以簽訂中、索安全協議；若王毅抵達索國的時間點適逢澳洲大選選戰最後關頭，將不利澳洲執政自由黨國家黨聯盟的選情。

據澳洲人報（The Australian）網站昨天報導，中國國務委員、國務院黨組成員兼外交部部長王毅即將率領由多位中國高階官員組成的代表團，前往索羅門群島以簽訂中、索兩國安全協議。

澳洲人報指出，雖然目前無法確定王毅抵達索國的日期，但多位「知情人士」向該報透露，指王毅所率領的代表團可能會在澳洲大選投票日（5月21日）之前，甚至可能在本週內就抵達索國。

據澳洲廣播公司（ABC）昨天報導，一位不具名索國政府高階官員透露，為了迎接王毅到訪，索國已經展開準備工作。報導也說，王毅可能於本月內抵達索國，但不太可能在本週內到訪。

ABC提到，一位不具名澳洲聯邦政府官員相信，王毅即將訪問數個太平洋國家，整個行程的其中一站就是前往索國首都荷尼阿拉（Honiara）。這位澳洲官員推估，王毅的行程或許可能還會有所調整。

ABC及澳洲天空新聞（Sky News Australia）昨天報導均指出，如果王毅是在澳洲大選投票日臨近前抵達索國，那麼有關澳洲政府未能阻止中、索安全協議的話題，將又再成為媒體焦點，這或許會對執政自由黨國家黨聯盟（Coalition）的選情造成負面影響。

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澳洲天空新聞（Sky News Australia）今天相關報導也提到，澳洲最大反對黨工黨（Labor）的選戰主打議題之一，就是批評澳洲政府未能阻止中、索安全協議。

澳洲國防部部長杜登（Peter Dutton）日前接受澳洲天空新聞訪問時表示，有關王毅即將前往索國以簽訂中、索安全協議的消息，並未讓人感到驚訝。他同時指出，王毅如果在澳洲大選投票日臨近時抵達索國，將會是「明顯挑釁」的行為。（編輯：陳惠珍）1110511