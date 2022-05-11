美聯準會首位非裔女性理事 參院通過庫克任命案

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國聯邦參議院今天確認了庫克（Lisa Cook）進入美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）的人事案，使她成為首位效力聯準會的非裔女性。

法新社報導，在這場黨派涇渭分明的表決中，庫克提名案驚險過關。在所有民主黨議員支持、所有共和黨議員反對下，最後是由參院主席、副總統賀錦麗（Kamala Harris）打破50比50的票數僵局。

賀錦麗向參院表示：「副總統投下贊成票，這項提名案獲得確認。」

如今庫克任命案過關，也為聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在這個美國最具權威金融機構的續任案開路。

庫克的提名確認案在4月下旬遭到推遲，因為民主黨多名參議員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），使得共和黨議員阻擋這項任命表決。

外界預期，身為專注研究歧視如何傷害美國經濟，以及經濟衰退對窮人所造成傷害的學者，庫克將為聯準會帶來新的視角。

庫克的雙親分別為浸信會牧師與護理學教授，幼時在美國南部喬治亞州就學期間，曾因參與種族隔離學校的融合工作而遭到攻擊，傷痕累累。

成年後的庫克挹注大部分心力，專門研究歧視這件事對全球最大經濟體美國的生產能力所造成的經濟損失，這在過去未曾被衡量過。

庫克是美國總統拜登選出的遞補理事職缺人選之一，另外還有美國戴維森學院（Davidson College）的傑佛森（Philip Jefferson），他可望成為第4位擔任聯準會理事的非裔男性。（譯者：陳怡君/核稿：李佩珊）1110511