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非裔、女同、新移民 尚皮耶成美國夢最佳代言

2022/5/6 09:04（5/6 10:33 更新）
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圖為尚皮耶（後）去年首度於白宮舉行記者會。（圖取自維基共享資源；版權屬公有領域）
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（中央社記者江今葉華盛頓5日專電）白宮今天宣布，副新聞秘書尚皮耶下週將出任新聞秘書，成為美國首位非裔、公開LGBTQ的白宮發言人。移民第一代、成長於藍領階級家庭的尚皮耶正是實現美國夢的最佳代言人。

白宮宣布，現任新聞秘書莎琪（Jen Psaki）將於13日離職，由尚皮耶（Karine Jean-Pierre）接任新聞秘書職務。尚皮耶將成為白宮首位非裔與LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）發言人。

現年44歲的尚皮耶出生於加勒比海法國海外省分馬丁尼閣島（Martinique），父母為海地人。5歲時和父母與2個弟妹移民紐約。母親是家庭健保助理、父親開計程車維生。尚皮耶畢業於哥倫比亞大學，著有「前進」（Moving Forward: A Story of Hope, Hard Work, and the Promise of America，暫譯）。

尚皮耶曾擔任進步派MoveOn.org網站首席公共事務主管，也曾在美國國家廣播公司（NBC）與微軟國家廣播公司（MSNBC）擔任政治分析家。前美國總統歐巴馬（Barack Obama）政府時期，尚皮耶即負責時任副總統拜登（Joe Biden）的高階溝通與政治職務，曾任白宮政治事務辦公室區域政治主任，也曾參與歐巴馬與拜登競選活動。

講話輕聲細語的尚皮耶在去年6月美國驕傲月（Pride Month）時曾推文表示，在16歲那年向媽媽出櫃，但媽媽臉上的反感讓她回到了「眾所周知的櫃子裡，並砰地關上了門」，在那之後她的性向成為家裡的秘密，並持續多年。

她接著說：「我很自豪能成為一名出櫃的黑人酷兒女性，且已經有一段時間了。我很高興地說，我的母親現在為『全部』的我感到驕傲；她愛我的伴侶，也樂於成為溺愛我們撫養女兒的祖母。」「我自己與親人接受的過程並不容易，但這是值得的。」

尚皮耶和任職於美國有線電視新聞網（CNN）的瑪沃（Suzanne Malveaux）收養一名女兒。（編輯：馮昭）1110506

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