北韓接連發射3枚短程彈道飛彈 今年以來15度射彈

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（中央社東京12日綜合外電報導）北韓於12日傍晚約6時28分，自首都平壤郊外順安附近，朝東方的日本海發射3枚短程彈道飛彈，研判3枚飛彈全都落入日本專屬經濟區（EEZ）外側的日本海。

日本放送協會（NHK）報導，截至目前未確認到日本航空器或船舶等受害資訊。日本防衛省持續進行情報搜集和分析。

日本防衛省指出，12日傍晚約6時28分，北韓從西岸附近朝東方發射3枚彈道飛彈，最高高度均約100公里，倘若是通常軌道，推定飛行距離約350公里，研判3枚飛彈全都落入北韓東岸外海的日本專屬經濟區外側日本海。

防衛省指出，這是今年以來北韓第15度發射彈道飛彈等飛彈，也是繼5月7日以來的本月第3次發射。此前，分別為1月7次、2月1次、3月3次、4月1次，以及5月迄今3次。在今天以前的14次發射，12次推定為彈道飛彈，另1次也可能是彈道飛彈，剩餘1次則推定是長程巡弋飛彈。

其中，3月24日發射的彈道飛彈，落入日本專屬經濟區內的北海道渡島半島西方約150公里的日本海海域。

日本防衛大臣岸信夫於晚間7時30分過後在防衛省舉行記者會表示，在發生侵略烏克蘭戰爭期間，絕不容許持續發射飛彈行徑。北韓的核武和飛彈相關技術近來獲得顯著進展，這是日本以及區域安全保障上絕對不容漠視議題，「已透過日本駐北京大使館管道，向北韓提出抗議」。

此外，南韓合同參謀本部表示，北韓於12日下午6時29分左右，在首都平壤郊外的順安附近，朝日本海發射3枚短程彈道飛彈，飛行距離約360公里、高度約90公里，軍方消息人士表示，3枚飛彈約間隔20秒發射。

據韓聯社報導，南韓軍方認為，北韓發射的短程彈道飛彈是平壤所稱的「超大型火箭砲」，是自前年3月以來再度發射，連射3枚則是頭一遭。（譯者：劉學源）1110512