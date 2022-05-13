德國新版能源法案 政府必要時可接管企業

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（中央社柏林12日綜合外電報導）德國國會下議院今天通過一項確保能源供應的新版法案，包括在緊急情況下可能徵用關鍵能源基礎設施及資產。

路透社報導，歐洲最大經濟體德國希望免於俄羅斯斷供能源的風險，新修正的法案賦予政府可在能源企業無法勝任及供應安全出現風險時，接手這些企業進行託管；新措施預料6月生效，

新法尚待國會上議院通過。目前看來若俄國國營的俄羅斯石油公司（Rosneft）經營的施魏特（Schwedt）煉油廠所有權問題無法解決，最有機會成為第一個適用新法接手的目標。

新法授權政府在供應出現風險時，接管能源企業的能源生產、運輸和分配。

根據新法，未來若有任何天然氣儲存設備打算除役，都應知會德國能源網絡監管機關。

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德國政府上個月另採法律行動，以維持俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）德國子公司Gazprom Germania營運；負責交易、儲藏和輸送業務的Gazprom Germania已遭母公司放棄。

德國經濟部當時表示，由於要阻止俄羅斯的JSC Palmary和Gazprom Export Business Services LLC兩家企業介入收購，Gazprom Germania於4月4日已由德國能源監管機構接管。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1110513