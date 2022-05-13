更多編輯台推薦新聞：
人體細胞圖譜助疾病治療 科學家揭研究過程如冰沙中鑑別水果顆粒
國際

人體細胞圖譜助疾病治療 科學家揭研究過程如冰沙中鑑別水果顆粒

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看
生活

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看

疫情整理包》本土6萬4972例 開設學齡前兒童就醫綠色通道

疫情整理包》本土6萬4972例 開設學齡前兒童就醫綠色通道

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

巴克萊：俄天然氣若斷供 歐元兌美元恐貶破平價

2022/5/13 22:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦13日綜合外電報導）英國投資銀行巴克萊警告，如果俄羅斯鑑於烏克蘭戰爭升溫，而關閉對歐洲的天然氣供應，歐元區國內生產毛額（GDP）成長率恐因此減少5個百分點，且歐元兌美元可能貶破平價。

路透社報導，歐洲日益擔心，俄羅斯攻擊烏克蘭引發的緊張升溫及俄國受到的制裁加劇，可能使得莫斯科大砍對歐洲的天然氣供應，甚至完全停供。

克里姆林宮已經對保加利亞和波蘭切斷供應，並在本週制裁俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）在歐洲的子公司，包括德國子公司Gazprom Germania，使得德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）警告，俄國天然氣可能斷供。

巴克萊（Barclays）分析師針對緊張升溫發布客戶報告指出：「如果俄羅斯關閉（對歐洲的）天然氣供應，我們預期歐元兌美元匯價將跌破平價。」

歐元兌美元匯價過去3個月重貶約8%，如今來到1.03美元水準。

巴克萊還表示：「我們的經濟學家估計，俄羅斯供應若全面中斷，加上其餘供應採配給制，可能造成歐元區國內生產毛額成長率在一年間減少超過5個百分點。」

如今歐洲已承受壓力，必須在冬季來臨使氣溫再度下降之前，儘早找到替代的天然氣供應源。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110513

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族