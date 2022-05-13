巴克萊：俄天然氣若斷供 歐元兌美元恐貶破平價

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）英國投資銀行巴克萊警告，如果俄羅斯鑑於烏克蘭戰爭升溫，而關閉對歐洲的天然氣供應，歐元區國內生產毛額（GDP）成長率恐因此減少5個百分點，且歐元兌美元可能貶破平價。

路透社報導，歐洲日益擔心，俄羅斯攻擊烏克蘭引發的緊張升溫及俄國受到的制裁加劇，可能使得莫斯科大砍對歐洲的天然氣供應，甚至完全停供。

克里姆林宮已經對保加利亞和波蘭切斷供應，並在本週制裁俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）在歐洲的子公司，包括德國子公司Gazprom Germania，使得德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）警告，俄國天然氣可能斷供。

巴克萊（Barclays）分析師針對緊張升溫發布客戶報告指出：「如果俄羅斯關閉（對歐洲的）天然氣供應，我們預期歐元兌美元匯價將跌破平價。」

歐元兌美元匯價過去3個月重貶約8%，如今來到1.03美元水準。

巴克萊還表示：「我們的經濟學家估計，俄羅斯供應若全面中斷，加上其餘供應採配給制，可能造成歐元區國內生產毛額成長率在一年間減少超過5個百分點。」

如今歐洲已承受壓力，必須在冬季來臨使氣溫再度下降之前，儘早找到替代的天然氣供應源。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110513