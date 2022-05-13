土耳其指芬蘭瑞典恐怖組織所在地 反對兩國入北約

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡13日專電）芬蘭宣布將申請加入北約，瑞典預計很快跟進。土耳其總統艾爾段今天稱芬蘭及瑞典是「許多恐怖組織的所在地」，不贊成兩國加入北約。土耳其為北約成員國，加入北約需要30個成員國全體同意。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）告訴記者，「我們正在密切關注瑞典及芬蘭的事態發展，但我們並非抱持正面心態」。

他說，土耳其前任政府在接受希臘成為北大西洋公約組織（NATO）成員國時做出「錯誤」決定。「你也知道希臘有北約撐腰，針對土耳其的態度。身為土耳其，我們不願在這方面二度犯錯」。

艾爾段指出，「此外，不幸的是，斯堪的那維亞國家幾乎就像是恐怖組織的招待所」。荷蘭及瑞典是庫德工人黨（PKK）、革命人民解放黨陣線（DHKP-C）的溫床。他們還參加那裡的議會，「我們不可能抱持正面看法」。

瑞典及芬蘭自1949年美國領導的北約成立以來，一直尚未加入。俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，迫使兩國放棄多年不結盟政策，公開選邊站。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）與總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）昨天透過新聞稿聲明，芬蘭將立即送出加入北約的申請，也希望接下來幾天在芬蘭國內有關申請加入北約的各個程序能夠盡速進行。

瑞典外交部長林德（Ann Linde）今天說，瑞典加入北約將可產生穩定作用，並有利於波羅的海周邊國家。外界普遍認為，瑞典最快可能於16日提出加入申請。

與烏克蘭及俄羅斯都交好的土耳其，則小心翼翼維持平衡外交政策，雖向烏克蘭提供無人機，但拒絕加入西方盟友制裁俄羅斯。（編輯：高照芬）1110513