烏克蘭戰爭爆發迄今 美俄防長首次談話卻無進展

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）自烏克蘭戰爭爆發迄今，美國國防部長奧斯汀和俄羅斯國防部長蕭依古首次談話。美國官員今天指出，儘管美方要求停火，但雙方在主要議題上無所進展。

根據法新社和路透社綜合報導，美國國防部表示，奧斯汀（Lloyd Austin）今天在與蕭依古（Sergei Shoigu）通話時，要求俄羅斯在烏克蘭立即停火。

美國國防部官員表示：「這次談話未具體解決任何嚴重議題，或導致俄羅斯的行為或所說的話出現直接改變。」

俄羅斯入侵烏克蘭近3個月以來，奧斯汀曾多次嘗試與蕭依古談話，但莫斯科方面似乎對談話不感興趣。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）聲明指出，奧斯汀強調維持通話的重要性。

塔斯社（TASS）引述俄羅斯國防部報導，這次通話是在「美方提議下」進行。

根據塔斯社，雙方討論國際安全重要議題，包括烏克蘭情勢在內。

自莫斯科對烏克蘭發動所謂的「特殊軍事行動」以來，美俄已建立熱線避免在這個地區造成誤判和局勢升溫。（譯者：徐睿承）1110514