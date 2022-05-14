COVID-19全球最新情報 5/14

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台北市因應本土疫情加開篩檢站，13日持續有民眾前往台北市立聯合醫院忠孝院區接受PCR採檢。中央社記者張新偉攝 111年5月13日

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（中央社台北14日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，台灣新增死亡個案及中重症雙創單日新高；上海總計病例數字較前兩天略有反彈；北韓至少有一人染疫不治。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間14日上午7時，全球至少626萬2089人染疫病逝，至少5億2049萬7902人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

指揮中心13日公布，新增6萬4972例本土病例，新增41例死亡個案及217例中重症雙創單日新高，重症個案中首見年僅20多歲產婦，目前正在加護病房使用呼吸器。

最快下週開放65歲以上或60歲以上免疫不全民眾接種第4劑COVID-19疫苗，須與前一劑間隔超過5個月，近日將公布接種時程。

金門縣長楊鎮浯確診，成為首名確診的縣市長。他透過影片表示，目前沒有症狀，在家進行7+7自主管理和居家照護。

世界衛生大會（WHA）倒數9天，衛福部長陳時中13日投書「華盛頓觀察家報」（The Washington Examiner），呼籲各界支持將台灣納入世界衛生組織（WHO），讓台灣與全球共同實現防疫零缺口願景。

● 中國

中國當局拚清零不惜大灑幣年耗1兆4500億人民幣狂篩檢，12日通報新增病例（含確診與無症狀感染）降至2000以下，13日通報新增病例又破2千達2532例，凸顯斥巨資仍難以遏止疫情的反覆。

新增本土確診仍以重災區上海227例最多，其次為首都北京市的42例。另新增死亡2例，均為本土病例，都在上海。

上海12日通報新增本土確診病例227例和無症狀感染者1869例，總計病例數字2096例較前兩天略有反彈，其中4例無症狀感染病例在隔離區外發現，顯示疫情防控仍面臨壓力。

● 香港

香港13日新增293例確診病例，其中21例為境外移入。過去1天本地新增3名確診者死亡，第5波疫情至今累計有9146人染疫死亡。

另外，本港再發現BA.2.12病毒變異株感染病例，患者由美國經日本在7日抵港，累計感染這變異株的病例有7例。

● 北韓

北韓爆發COVID-19疫情，官媒12日證實至少有1人染疫不治，同時約有35萬人出現發燒症狀，包括僅本月12日一天有此症狀的人數新增1萬8000人。

北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）報導，至少6名出現發燒症狀的患者不治，其中1人證實感染COVID-19變異株Omicron。

單是5月12日一天內，北韓全國各地就有約1萬8000人發燒，使得截至目前多達18萬7800人正接受隔離與治療。6死中1人被驗出Omicron亞種BA.2陽性，但報導沒說明確診確切人數。

● 新加坡

新加坡近來單日確診數攀升，衛生部長王乙康表示，社區病例雖增加但並非每隔幾天就倍增，「沒有證據顯示出現新一波疫情」；隨著社交活動幾乎完全開放，病例數增加是可預期的情況。

據衛生部統計，新加坡12日新增3645人確診，再添3起死亡病例；累計123萬2559人確診，其中1361人病故。

新加坡規劃在全島廣設檢測與接種聯合中心，衛生部13日表示，首批5家中心預計24日正式啟用，其中一家將為民眾接種美國諾瓦瓦克斯（Novavax）藥廠開發的疫苗。

※ 大洋洲

● 紐西蘭

紐西蘭總理辦公室14日宣布阿爾登（Jacinda Ardern）驗出陽性反應，症狀輕微，將居家隔離7天。

※ 歐洲

● 瑞士

美國藥廠莫德納（Moderna Inc）表示，瑞士藥品監管機構瑞士醫藥管理局（Swissmedic）已授權將其 COVID-19疫苗用於6至11歲兒童，每劑50微克須施打2劑。

● 英國

根據英國國家統計局（Office for National Statistics）的染疫調查，截至5月7日這一週，英格蘭染疫率降至每45人就有一人染疫，低於前一週估計的每35人就有一人染疫。（編輯：陳昱婷/核稿：張曉雯）1110514