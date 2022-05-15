泰國自主研發COVID-19疫苗 最快年底登記使用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

泰國第一支自主研發的mRNA技術疫苗ChulaCov19正在等待泰國食品藥物管理局的核准，若核准通過，最快年底就可以登記使用。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷15日專電）泰國第一支自主研發的mRNA技術疫苗ChulaCov19正在等待泰國食品藥物管理局的核准，若核准通過，最快年底就可以登記使用。泰國下一步是希望量產疫苗，讓更多人能夠受惠。

朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）疫苗研究中心（Vaccine Research Centre ）研發中的ChulaCov19，是泰國也是東南亞第一支自主研發mRNA技術的疫苗，泰國內閣撥了23億泰銖預算補助研發和生產這隻疫苗。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，ChulaCov19是由BioNet-Asia 生產製造，根據朱拉疫苗研究中心的資料，ChulaCov19的安全性高，產生的抗體甚至比輝瑞（Pfizer）的疫苗更高。

鮮新聞（Khaosod）報導指出，疫苗研究中心主任吉亞特（Kiat Ruxrungtham）表示，疫苗製造商BioNet-Asia已經生產出第一批疫苗，並將相關文件送交食品藥物管理局等待核准，預計年底就可以批准使用。

總理府副發言人拉差達（Rachada Dhnadirek）也表示，ChulaCov19已經通過前兩期的人體試驗，正在等待食品藥物管理局的檢驗，如果檢驗結果符合標準，預計年底就可以正式登記使用。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

拉差達指出，政府希望泰國可以研發並生產自己的疫苗，這也符合政府要在2026年成為醫學樞紐中心的10年戰略計畫目標，如果泰國可以自己生產疫苗，就有更多泰國人能夠取得疫苗，ChulaCov19獲准使用後，泰國下一個目標是能在國內自行量產。

吉亞特表示，泰國擁有自己研發、試驗和生產疫苗的能力，可以應付新的變種病毒，接下來疫苗發展將加快腳步，未來可以將疫苗分享給鄰近的國家。（編輯：高照芬）1110515